Yine sahte Lüksemburg oturum belgesi, 1 kişi tutuklandı

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22/04/2021

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Yine sahte Lüksemburg oturum belgesi, 1 kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı'ndan sahte Lüksemburg oturum belgesi ile çıkış yapmak isteyen bir kişi tutuklandı.

Dün saat 18:30 sıralarında, Ercan Havaalanında, sahte Lüksemburg oturum belgesi ile KKTC'den çıkış yapmak isteyen C.C.K.(E-34), tutuklandı. 

Sahte belgeyi KKTC’den çıkış yapmak için görevli memura veren zanlının sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiği belirlendi

Öte yandan geçtiğimiz hafta da yine sahte Lüksemburg oturum belgesi ile Ercan'dan çıkış yapmak isteyen iki kişi tutuklanmış mahkemede dolandırıldıklarını iddia etmişlerdi.

Polis soruşturması sürüyor

 

 


 

22/04/2021 12:57
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TAGS: Lüksemburg oturum belgesi
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