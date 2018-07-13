Yine Sivil Savunma, yine FETÖ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen son 3 Sivil Savunma Başkanı Fethullah Gülen Örgütü’ne üye olma suçlamalarıyla Türkiye’de ya tutuklandı ya da askeri görevlerinden ihraç edildi. Türkiye devleti ve KKTC devleti tarafından uzun süredir büyük bir gizlilik içerisinde devam eden soruşturma ve operasyonlar sonucunda atılan adımlarla ciddi mevkilerdeki askerler ihraç edildi. Sivil Savunma Teşkilatı’nda da meydana gelen bu gelişme şok etkisi yarattı. KKTC’de Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olarak görev yapmış olan iki subay, Ankara’da darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 2012-2014 yılları arasında Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Fırat Alakuş ve 2014-2016 yılları arasında Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Fatih Yarımbaş FETÖ’den tutuklanmıştı. Mevcut Sivil Savunma Başkanı Erdoğan Çelebi de bu noktada ihraç edildi.