Yine trafik kazası, 1 yaralı var…

Girne’de, bu akşam saatlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Emrah Yesirgil’e araç çarptı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün 19.00 sıralarında, Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

56 yaşındaki Hüseyin Adil Çelebi, yönetimindeki LF 874 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Emrah Yesirgil'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Emrah Yesirgil kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.