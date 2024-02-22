Yine trafik kazası...

Erülkü önünde bu sabah saatlerinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu.

Mağusa Lefkoşa anayolu Erülkü market önlerinde sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki sürücüler ve yayalar arasında endişe yarattı. İki aracın karıştığı kaza, büyük çapta maddi hasara yol açtı ve trafik akışını ciddi şekilde etkiledi.

Olay yerine hızla gelen kurtarma ekipleri, kazada yaralanan olup olmadığını belirlemek için yoğun çaba harcadı. Kazanın ayrıntıları henüz tam olarak netleşmese de, görgü tanıklarına göre bir taksi ile bir van aracının karıştığı ve şiddetli çarpışmanın ardından araçlardan duman yükseldiği belirtildi.

Kazanın neden meydana geldiği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak yerel yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle birlikte trafik normal seyrine dönerken, olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve sürücülerin daha dikkatli olması çağrısı yapıldı. Kazada yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

