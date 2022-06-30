Yine uyuşturucu yine tutuklama!

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30/06/2022

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Yine uyuşturucu yine tutuklama!

Girne’de yapılan operasyonda yaklaşık 18 gram uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Karaoğlanoğlu’nda, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyon kapsamında, I.V.I. (E-26) ve A.U.’nun (E-47) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 9 gram ağılığında hintkeneviri, 9 adet parça halinde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap ve yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

30/06/2022 19:32
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TAGS: Yine uyuşturucu yine tutuklama!
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