Yine uyuşturucu, yine tutuklama!

Lefkoşa’da Hint keneviri bitkisi, Gazimağusa’da ise eroin ele geçirildi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesinden dolayı tutuklu bulunan H.B.’nin (E-31) kaldığı evde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan dört kök bitki bulunarak emare alındı.

Öte yandan Gazimağusa’da ise dün akşam saatlerinde Z.H.T.’ye (E-48) ait valizde yapılan aramada, 10 gram eroin olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Söz konusu maddeye emare olarak el konulurken Z.H.T tutuklandı.