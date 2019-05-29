HABER KIBRIS

Yine uyuşturucu, yine tutuklama!

Lefkoşa’da Hint keneviri bitkisi, Gazimağusa’da ise eroin ele geçirildi. 

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29/05/2019

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Yine uyuşturucu, yine tutuklama!

Lefkoşa’da Hint keneviri bitkisi, Gazimağusa’da ise eroin ele geçirildi. 
Polis bültenine göre, Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesinden dolayı tutuklu bulunan H.B.’nin (E-31) kaldığı evde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan dört kök bitki bulunarak emare alındı.
Öte yandan Gazimağusa’da ise dün akşam saatlerinde Z.H.T.’ye (E-48) ait valizde yapılan aramada, 10 gram eroin olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Söz konusu maddeye emare olarak el konulurken Z.H.T tutuklandı.

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TAGS: haber, kıbrıs, seçim, Lefkoşa, Hint keneviri
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