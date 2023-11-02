Yine yaptınız, yine Arıklı kazandı

Geçenlerde CTP’li Junior vekillerin Erhan Arıklı’ya muhalefet edecekler diye onu daha da parlattıklarını söylemiş ve yazmıştım.

Dün yine aynı şey oldu.

Çok sevdiğim Salahi Şaniner, daha önce Kıb-Tek ve Aksa ile ilgili yaptığı gibi havalimanı işletmecisi T&T ile ilgili yapılan son 59 Milyon Euroluk anlaşmayı gündeme getirdi. Her zaman yaptığı gibi bir sürü rakamı da ortalığa saçarak anlaşılması çok zor bir konuşma gerçekleştirdi. Buna Devrim Barçın tarzı diyoruz artık gazeteciler arasında. Barçın azalttı, Şahiner azaltmadı.

Evet, dersine çalıştığı ve ne konuştuğu belli ancak konuşması bu denli komplike olunca da kimse anlamıyor anlamayınca da dinlemiyor. Üstüne üstlük yanıt vermek için çıkan Arıklı ya da başka birisinin söyledikleri daha makul ve makbul oluyor.

Sonra cevabın daha makul ve makbul olduğu anlaşılınca sözünü kesmek, ses yükseltmek yoluna gidiliyor ve Arıklı’ya mağduru oynattırılıyor.

Hele söz konusu Ercan olunca, Erhan Arıklı’nın yanıtı çok fazla.

Anlatıyor da anlatıyor. 59 Milyon Euro öderken, Emrullah Turanlı’ya neler yaptırmayı başardıklarını ve yapmadığı takdirde nelerin olacağını anlattığında heyecanlanmayacak kimse yok.

Kötü adam Turanlı’ya kimsenin haddini bildiremediği ama Erhan Arıklı’nın başardığı ve Türkiye’nin de yardımıyla Ercan’ın işletmecisini dize getirdiği imajını ortaya koymasına çanak tutan bu konuyu gündeme yeniden getirenlerdir.

Halbuki iş mahkemede. Beklemeyip Arıklı’nın ekmeğine yağ sürmek neden? Boynumuz kıldan ince diyor, sizin değil mi ki? Mahkeme söylediklerinizi yerinde bulmazsa ne olacak?

E ne oldu şimdi?

Siz Erhan Arıklı’yı Ercan konusunda hırpalamayı denediniz. Bir sürü rakam fırlattınız. Kimse size konsantre olamadı. Erhan Arıklı çıktı ve ne kadar güzel bir iş yaptıklarını ballandıra ballandıra anlattı. Siz laf attınız sözünü kestiniz bir de onu mağdur ettiniz. Puanlar ona yazdı.

Peki dün ne oldu?

Yeni Ercan sayesinde ülkemize daha önce gelemeyen geniş gövdeli bir uçak iniş yaptı. Biletlerin fiyatını düşürecek bir hamle olarak da anlatıldı bize hep.

Ercan’da yapılan törende bütün eleştirdikleriniz hazır bulundu, kameralara gülümsendi, bütün medya canlı olarak verdi gazetelerin manşetleri süslendi. Konuşmaların arasında ‘Muhalefet bizi bu konuda yerden yere vurmaya çalışıyor ama bakın biz neler başardık’ deniyor.

Bu işten siyasi olarak kim kazançlı kim zararlı çıkıyor?

Kimse kusura bakmasın ama salı günleri, Güncel konuşma yapmış olmak için konuşma yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü yaptığınız bazı konuşmalar, iş olsun diye yapılınca, muhalefet yapmak yerine, iktidarı destekleyen konuşmalar haline dönüşüyor farkında değilsiniz sanırım.

Bunu bir düşünün derim.

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