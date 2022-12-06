“Yirmi bin gönüllü ile çalışan sivil toplum, kararlara katılımın neresinde?”

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin kampanya başlattı. Şu ana kadar 21 sivil toplum örgütünün imzacı olarak destek verdiği kampanyada, yerelde etkin katılım sloganı ile 2022 belediye seçimleri kapsamında pilot bölge seçilen Lefkoşa ve Lefke’de tüm belediye başkan adayları ile görüşülmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde, 20.000’den fazla gönüllüyle birlikte çalışan sivil toplum örgütünün mevcut olduğunu belirterek, sivil toplumun toplumsal sorunların çözümünde, Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin sağlanmasında ve kararların etkin bir şekilde alınma sürecinde yetkililer için önemli bir ortak olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Dernek açıklamasında: “Katılım, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (Madde 25) ve Avrupa Konseyi Politik Karar Alma Sürecinde Sivil Katılım Rehberi nezdinde tanınmış bir haktır. STÖ’lerin tasarlanan politika ve yasal hazırlıklar hakkında bilgiye erişebilmesini ve istişare sürecine dahil olmalarını ve aktif diyalog ve katılımlarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması önemlidir" mesajını verdi.

Kampanya kapsamında Lefkoşa Belediye başkan adayları ile görüşmeye başlayan imzacı sivil toplum örgütleri, bugün öğleyin Sivil Toplum İnisiyatifi dernek binasında Mehmet Harmancı ve meclis üyesi adayları ile görüştü. Görüşmede; Harmancı sivil toplum örgütlerinin karar alma mekanizmalarına katılımının önemine vurgu yaparken, yerel yönetimlerin de bu bağlamda önemli rolleri ve görevleri olduğunu belirtti. Hazırlanan “Katılım Standartları” belgesini, seçilmesi halinde uygulayacağını taahhüt eden Harmancı, kampanyaya destek verdiğini belirtti. Görüşmede yer alan Zeki Çeler de kampanyaya imza atan isimlerden oldu.

Görüşmenin sonunda, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, söz konusu kampanyanın sadece seçim öncesi süreci değil, seçim sonrasını da kapsadığını belirtti. İnisiyatif, Lefkoşa ve Lefke’de seçilecek belediye başkanlarının, karar alma süreçlerine sivil toplum örgütlerinin belirlenen standartlar dahilinde yer verip vermeyeceklerinin de takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kampanyaya destek veren STÖ’ler alfabetik sırayla şu şekildedir: Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği, Alzheimer Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Global Politikalar Merkezi Derneği, İnsan Hakları Platformu, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Nadir Görülen Hastalıklar Ağı, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, SOS Çocukköyü Derneği ve Yeşil Barış Hareketi.

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06/12/2022 18:42