Yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları
İşte yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları...
05/12/2018
Besinler vücudumuzda en etkili kriterlerdir. Besinlerin tazeliğinin vücudumuza etkisi de büyüktür. Taze besin, sağlıklı vitaminli ve minerali bol , içerisinde vücudumuza zarar verebilecek organizmaların oluşmadığı besinlerdir. Bu tarz besinleri tercih ederek besin zehirlenmelerinden korunabiliriz. İşte yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları...
Muz: Fazlaca olgunlaşmış muzları çöpe atmayın, kabuklarını soyup dilimleyip buzluğa atın. Muzlu tatlılar yaparken gönül rahatlığıyla kutlayın.
Domates salçası: Domates salçasını daha uzun süre saklamak için üzerini düzleştirip bir yemek kaşığı zeytinyağı dökün.
Peynir: Peynirin bozulmaması için peyniri kestiğiniz tarafa incecik bir tabaka şeklinde tereyağ sürebilirsiniz. Ya da peyiniri yağlı kağıtla sarıp ardından plastik veya cam bir kaba koyarak saklayabilirsiniz.
Bal: Balı benmari usulü kısık ateşte ısıtmanız, eski formuna kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çok fazla ısıtmamaya özen gösterin, aksi halde kıvamından da kaybetmiş olursunuz.
Çilek: Çilekleri buzdolabına uğurlamadan önce sirke ve su karışımıyla yıkayabilirsiniz. Su ve sirkeyle yıkayacağınız çilekler hem dolapta hem de buzlukta daha uzun süre kalacaktır.