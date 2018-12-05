Besinler vücudumuzda en etkili kriterlerdir. Besinlerin tazeliğinin vücudumuza etkisi de büyüktür. Taze besin, sağlıklı vitaminli ve minerali bol , içerisinde vücudumuza zarar verebilecek organizmaların oluşmadığı besinlerdir. Bu tarz besinleri tercih ederek besin zehirlenmelerinden korunabiliriz. İşte yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları...

Muz: Fazlaca olgunlaşmış muzları çöpe atmayın, kabuklarını soyup dilimleyip buzluğa atın. Muzlu tatlılar yaparken gönül rahatlığıyla kutlayın.

Domates salçası: Domates salçasını daha uzun süre saklamak için üzerini düzleştirip bir yemek kaşığı zeytinyağı dökün.

Peynir: Peynirin bozulmaması için peyniri kestiğiniz tarafa incecik bir tabaka şeklinde tereyağ sürebilirsiniz. Ya da peyiniri yağlı kağıtla sarıp ardından plastik veya cam bir kaba koyarak saklayabilirsiniz.

Bal: Balı benmari usulü kısık ateşte ısıtmanız, eski formuna kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çok fazla ısıtmamaya özen gösterin, aksi halde kıvamından da kaybetmiş olursunuz.

Çilek: Çilekleri buzdolabına uğurlamadan önce sirke ve su karışımıyla yıkayabilirsiniz. Su ve sirkeyle yıkayacağınız çilekler hem dolapta hem de buzlukta daha uzun süre kalacaktır.