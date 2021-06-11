Yiyeceklerinizi plastik bir kaba koymadan önce bunu okuyun

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamanın bazı ciddi riskleri beraberinde getirebileceği biliniyor. Plastik ürünler içerisindeki toksik kimyasalları sızdırabildiğinden insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanların bu konudaki uyarılarına kulak verin ve bazı çarpıcı araştırmalara göz atın.

lastikler evimizde sürekli kullandığımız ucuz ve kullanışlı ürünler ancak onların zararları düşündüğünüz kadar masum değil... Tüm bunları açıklayacağız ancak önce iyi bir haber verelim.

Toxic Free Future "Gıda paketleme ve depolama için daha güvenli plastik üretme konusunda son birkaç on yılda uzun bir yol kat edildi" diyor ama malesef plastik kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek ve vücudunuza girebilecek bazı sorunlu bileşenler bugün mutfaklarımızda yer almaya devam ediyor. Yiyeceklerinizi plastik bir kapta saklamadan önce bilmeniz gerekenler için okumaya devam edin.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, "BPA (bisfenol A), birçok plastik üründe bulunan bir bileşen olduğunu ve 2000'li yılların başında, çocuklarda beyin ve üreme gelişimini bozduğu ve meme kanseri, obezite ve diğer sağlık etkileri riskini artırdığının bulunduğunu belirtiyor. 2012'de Dünya Sağlık Örgütü'nün biberonlarda BPA kullanımını yasakladığını belirtmekte fayda var .

BPS (bisfenol S), plastiklerde yaygın olarak bulunan potansiyel olarak zararlı başka bir bileşendir. BPA kullanımıyla ilgili endişe arttıkça, çoğu firma bunun yerine BPS'yi kullanmaya başladı. Bununla birlikte, araştırmaya göre, BPS öncekinden daha güvenli değildir ve aynı sağlık sorunlarının çoğuna neden olabilir

Plastiklerin içinde sıklıkla kullanılan bir diğer bileşen de DEHA'dır. Plastikler, DEHA olarak bilinen ve fitalatlara çok benzeyen ve plastik sargının çok yumuşak ve yapışkan olmasına yardımcı olan bir bileşenle yapılır.

Dr. Andrew Weil'in verdiği bilgiye göre bu tür kimyasalların çocuklarda üreme sorunlarına ve gelişim sorunlarına neden olabileceğini belirten araştırma var.

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamanın bazı ciddi riskleri beraberinde getirebileceği ortaya çıktı. Spesifik olarak, bu plastik ürünlerden bazıları, gıdalarınıza potansiyel olarak toksik kimyasallar sızdırabilir ( Harvard Medical School aracılığıyla ). İşte iyi haber. Gıda paketleme ve depolama için daha güvenli plastik üretme konusunda son birkaç on yılda uzun bir yol kat ettik ( Toksiksiz Gelecek aracılığıyla ). Bununla birlikte, plastiğinizde ortaya çıkabilecek ve vücudunuza girebilecek bazı sorunlu bileşenler hala vardır. Yiyeceklerinizi plastik bir kapta saklamadan önce bilmeniz gerekenler için okumaya devam edin.

Kutu ve kaplarda gelen paket yemekler de risk oluşturuyor

Dışardan siparişlerin arttığı bugünlerde dikkat edilmesi gereken konu da yemeklerinizin sarıldığı plastikler. Isıyla 15-20 dk bir araya gelen ucuz plastikler sağlığınızı tehdit ediyor. Hızlı servis zincirleri, yalnızca sağlam değil, aynı zamanda suya, yağa ve gıda lekelerine karşı dayanıklı gıda ambalajlarına ihtiyaç duyar. Ne yazık ki bu, PFAS'lar veya PFC'ler olarak bilinen sentetik kimyasallarla oluşturulan birçok ambalajın ortaya çıkmasına neden oldu . Ayrıca pizza kutuları ve mikrodalga patlamış mısır poşetleri gibi şeylerde de bulunabilirler. Bu kimyasallar vücutta zamanla birikir ve kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalıkla ilişkilendirilir. Bu kimyasallarla ilgili diğer bir endişe de, bozulmamaları ve çevresel etkilerini artırmalarıdır.

Tüketici Raporları tarafından belirtilen uzmanlara göre , en iyi ve en güvenli seçeneğiniz, mümkün olduğunda cam ve paslanmaz çelik kaplar kullanmaktır.

Hava geçirmez cam, gıda saklama kapları için en iyi malzemedir. Cam, hem mikrodalgada hem de bulaşık makinesinde güvenli bir malzeme olma eğilimindedir, çünkü her ikisinin de kullandığı yüksek ısı sıcaklıklarına tepki vermez. Cam ayrıca gözeneksizdir ve BPA içermez, bu nedenle ısınırken yemeğinize emilen Diğer kimyasallar konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Plastik kullanırsanız yiyeceğinize bulaşabilecek toksik kimyasallar, metabolizmanızdan, solunumunuzdan, büyümenizden ve diğer vücut fonksiyonları arasında hareketinizden sorumlu olan endokrin sistemi etkileyecektir.

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11/06/2021 18:21