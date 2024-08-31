YKP 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılım çağrısında bulundu

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31/08/2024

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YKP 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılım çağrısında bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)Sekreteryası Lefke ve Lefkoşa’da düzenlenecek 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

YKP’den yapılan açıklamada, yarın saat 19.30’da Soli harabelerinde Lefke Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek barış etkinliğine, ayrıca 2 Eylül Pazartesi, saat 19:00’da ara bölgedeki Dayanışma evi önünde Dünya Sendikalar Federasyonu üyeleri çağrısıyla gerçekleşecek iki toplumlu “1 Eylül” eylemine katılım çağrısı yaptı.

Açıklamada işgal ve savaşlara karşı, barış için mücadelenin  yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

31/08/2024 15:56
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TAGS: YKP, 1 Eylül Dünya Barış Günü, Yeni Kıbrıs Partisi
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