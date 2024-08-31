YKP 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılım çağrısında bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)Sekreteryası Lefke ve Lefkoşa’da düzenlenecek 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

YKP’den yapılan açıklamada, yarın saat 19.30’da Soli harabelerinde Lefke Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek barış etkinliğine, ayrıca 2 Eylül Pazartesi, saat 19:00’da ara bölgedeki Dayanışma evi önünde Dünya Sendikalar Federasyonu üyeleri çağrısıyla gerçekleşecek iki toplumlu “1 Eylül” eylemine katılım çağrısı yaptı.

Açıklamada işgal ve savaşlara karşı, barış için mücadelenin yükseltilmesi gerektiği belirtildi.