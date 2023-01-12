YKP, 28 Ocak’ta 15. Olağan Kurultay’a gideceğini açıkladı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 28 Ocak günü 15’inci Olağan Kurultay’a gideceklerini açıkladı.

Parti Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kurultay’a gidilmesinin nedeninin “Siyasal Partiler Yasası’nın kötü uygulanması” olduğunu savunarak, uygulamalarından dolayı Yüksek Mahkeme’yi ve Sayıştay’ı eleştirdi.

KTÖS lokalinde saat 15.00’te gerçekleşecek Kurultay’da Sayıştay tarafından eksik bulunan konular düzenlenip, onaya sunulacak. Bunun dışında, gündemde; tüzük değişikliği, organ seçimleri ve ülkedeki gelişmelerin değerlendirilmesi maddeleri olacak.

- Kanatlı: “Yasada suç olarak tanımlanmayan bilanço gibi muhasebe usulleri nedeniyle durduk yerde YKP Kurultayını toplamak zorunda”

Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme ve Sayıştay’ın Siyasal Partiler Yasası çerçevesinde YKP’nin 13. ve 14. kurultaylarında inceleme yaptığını ve bilançoların şekline baktığını kaydederek, “gelir ve giderlerde bir eksiklik bildirimi olmamasına rağmen, yasada yalnızca bir kez geçen ve bunun bir suç olarak tanımlanmadığı bilanço gibi muhasebe usulleri nedeniyle durduk yerde YKP 15. Kurultayını toplamak zorunda kalıyor” dedi.

Süreç hakkında bilgi veren Kanatlı, Yüksek Mahkeme’nin 1 Ocak – 31 Aralık tarihlerini kapsayan her yıla özel bilanço talep etmesi nedeniyle YKP’nin geçmiş muhasebe kayıtlarına dair küçük teknik sorunlar ortaya çıktığını ama total bir hesap üzerinde herhangi bir eksikliğin mevcut olmadığını savundu ve şöyle devam etti:

“Bunu gidermeye yönelik olarak, 14. Kurultay sürecinde tıpkı Sayıştay denetçisinin o dönem önerdiği gibi bir muhasebe bürosu ile anlaşılmasına rağmen, genel muhasebe kurallarına uymadığımız iddiası ile 14. Kurultaya yönelik rapor hazırlayan Sayıştay’ın bugünkü denetçilerinin raporları nedeniyle tam da seçimin en hareketli olduğu dönemde Aralık 2022 içinde 2 kez mahkemeye çağrıldık. YKP’nin tek kuruş devlet yardımı almadığı, kendi üyesinden topladığı birkaç bin Türk lirası gelirini ve giderini banka hesapları üzerinden kullanmasına, her şeyin banka hesaplarında görülmesine, bunun da onaylanmış bir muhasebe bürosu tarafından resmi olarak denetlenmesine rağmen, bu kez de Sayıştay denetçileri Kurultaydaki Başkanlık Divanı orijinal belgesi yok diyerek bizi ikinci kez mahkemeye çıkmaya zorlamış, sunulmuş ve ilk inceleme noktasında kesin hesaplarımıza onay verilmiştir. Denetçiler ayrıca pandeminin en yoğun yaşandığı, sokağa çıkma yasağının olduğu zamanda toplanamayan 14. Kurultayın da zamanında yapılmadığını raporlamıştır.”

Kanatlı, “YKP’nin Kurultaylarında mercekle usulsüzlük aramasına çıkan Sayıştay Başkanlığına kötü haberimiz, yasalar çerçevesinde YKP’nin gelir ve giderlerinde bir sorun bulamayacaklarıdır, çok çok bulabilecekleri küçük muhasebe hatalarıdır” diyerek, partilerine gösterilen hassasiyetin diğer devlet kurum ve kuruluşlarına da gösterilmesi çağrısında bulundu.

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12/01/2023 14:41