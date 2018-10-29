HABER KIBRIS

YKP 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor

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29/10/2018

YKP 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Yeni Kıbrıs Partisi, 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, kuruluş yıldönümü çerçevesinde yarın saat 11:00’de YKP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, partinin siyasal duruşu ve geleceğe yönelik görüşleri açıklanacak.

Açıklamada, YKP’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde, üyeler, sempatizanlar, parti dostları ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katılımı ile 2 Kasım Cuma günü saat 19:30’da Dome Otel’de “Kokteyl ve Dayanışma Yemeği” düzenleneceği de belirtildi.

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TAGS: YKP 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor, haber, kıbrıs,
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