YKP 30 Yaşında

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) bölünmüş Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için 30 yıl mücadele verdiğini ve mücadele verenlerle birlikte olduğunu bildirdi.

Partinin 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti sekreteryası tarafından yayımlanan mesajda,“Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşamın dayatılan sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaştığı “ iddia edildi.

YKP, 1989 yılında yola çıkarken ortaya koyduğu “vilayetleştirmeye hayır”, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” sloganlarının hâlen güncelliğini koruduğu belirtilen mesajda, 30 yıldır savunulan eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü mücadelenin daha ileri taşınacağı vurgulandı.

29/10/2019 15:58