YKP, 30. kuruluş yıldönümünde kokteyl düzenledi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Bedesten’te kokteyl düzenlendi.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, kokteyle Kıbrıs’ın her iki yanından çeşitli sendika ve örgüt temsilcileri, Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek ile AP Kıbrıs Bürosu temsilcileri de katıldı.

Kokteylde İngilizce bir konuşma yapan YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, 30 yılın kendileri için önemli olduğunu söyledi. İlk yola çıkarken ortaya koydukları ilkelerden sapmaksızın ileriye doğru geliştirerek mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen Durduran, katılan herkese teşekkür ettikten sonra dayanışma gösterip, katılan sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerini aralarında görmekten de çok mutlu olduklarının belirtti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise Türkçe yaptığı konuşmasında, YKP’nin çeşitli konulardaki görüşlerini aktardı ve mücadelenin sürdüğüne vurgu yaptı.

Kanatlı, Yeni Kıbrıs Partisi’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş yurtlarının yeniden birleşmesi için 30 yıl boyunca sürekli mücadele verdiğini ve mücadele verenlerle birlikte olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşamın, “dayatılan” sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaştığını savunan Kanatlı, Türkiye’nin yerel alt yönetimi gibi hareket eden yönetimin fonksiyonunun her geçen gün daha da azaldığını iddia etti.

Kanatlı, şöyle devam etti:

“YKP, 1989 yılında yola çıkarken ‘vilayetleştirmeye hayır’ sloganını kullanmış, ‘talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz’ demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir…

YKP, 30 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır”

Kıbrıs sorununa da değinen Kanatlı, YKP’nin, liderlerin ortak çağrı yapacağı ve adanın yeniden birleşmesini sağlayacak her türlü antlaşma taslağıyla ilgili olumlu yaklaşımını korumaya devam ettiğini vurguladı.

31/10/2019 19:26