Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 33 yaşında.

YKP Sekreteryası’ndan 33. yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, YKP’nin 33 yıldır barış ve sosyalizm yolculuğunun sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, YKP’nin mevcut rejime karşı, adanın yeniden birleşmesi için 33 yıl boyunca kesintisiz mücadele verdiği ifade edildi.

Açıklamada, dayatılan sosyo-ekonomik politikalarla yaşamın her geçen gün daha zorlaştığı belirtilerek, “YKP, 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir, son seçimlerdeki, parti kurultaylarındaki müdahalelerle de bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak bir mücadelenin de özü bu sloganlar olması gerekmektedir…” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “YKP, 33 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır… “ denildi.

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30/10/2022 09:58