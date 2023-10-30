30 Ekim 1989'de kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 34 yaşında...

YKP Sekretaryası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Parti’nin 34 yıl boyunca kesintisiz mücadele verdiği belirtilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs ile ilgili politikalarına ve KKTC'deki siyasetçilere eleştirilerde bulunuldu.

Açıklamada, “YKP, 34 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve devrimci bir mücadele de veriyor ve bu mücadeleyi de ileri taşımakta kararlıdır… 34 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor… Biz, 34 yıllık mücadele tarihimizle vardık, varız, var olacağız…” denildi.