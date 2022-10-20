YKP, Atina’da yapılacak 6. Avrupalılar Forumu’nda temsil edilecek

ads ads ads ads
20/10/2022

ads
YKP, Atina’da yapılacak 6. Avrupalılar Forumu’nda temsil edilecek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 21-23 Ekim tarihlerinde Atina’da yapılacak 6. Avrupalılar Forumu’nda temsil edilecek.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı katılacak.

Toplantılarda emek mücadelesi, ekoloji, göçmen hakları, cinsiyet eşitliği konuları “Barış, sosyal ve iklim adaleti, küresel insan güvenliği için” başlığı altında ele alınacak.

Yarın saat 14.30’da açılış oturumu ile başlayacak forum, aynı anda farklı paralel oturumlarla devam edecek ve 23 Ekim Pazar günü tamamlanacak.

20/10/2022 12:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: YKP, Atina, 6. Avrupalılar Forumu,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.