YKP, Avrupa Sol Parti toplantılarına katılmak üzere Brüksel’e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP),  gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurulu toplantılarına katılacağı bildirildi.

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30/06/2022

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YKP, Avrupa Sol Parti toplantılarına katılmak üzere Brüksel’e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP),  gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurulu toplantılarına katılacağı bildirildi.

YKP’dan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Temmuz tarihlerinde Brüksel’de yapılacak toplantılara YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

Toplantılarda uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum, çeşitli ülkelerdeki seçim sonuçları ve yılsonu gerçekleşecek Avrupa Sol Partisi Kongresi’nin çalışmaları değerlendirilecek.

Kanatlı, 1 Temmuz’da adadan ayrılacak ve 3 Temmuz’da adaya dönecek.

30/06/2022 14:54
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TAGS: Yeni Kıbrıs Partisi, YKP, Avrupa Sol Parti
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