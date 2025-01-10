YKP, Avrupa Sol Parti Yürütme Kurulu toplantısı için Berlin’e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Sol Parti (EL) Yürütme Kurulu toplantısı için Berlin’e gidiyor

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10/01/2025

YKP, Avrupa Sol Parti Yürütme Kurulu toplantısı için Berlin’e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Sol Parti (EL) Yürütme Kurulu toplantısı için Berlin’e gidiyor.

Avrupa Sol Partisi'nde (EL) gözlemci üye olan Yeni Kıbrıs Partisi'ni temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı'nın katılacağı toplantı yarın yapılacak.

YKP’den verilen bilgiye göre, toplantının gündeminde "barınma hakkı, barış inisiyatifi kampanyaları ve Avrupa Forumu, Genel Kurul çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupa’daki sosyal ve siyasi durum" değerlendirmeleri  var. 

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TAGS: YKP, Avrupa Sol Parti Yürütme Kurulu
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