YKP, Avrupa Sol Partisi 7. kongresine katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Avrupa Sol Partisi’nin 9-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) ev sahipliğinde Viyana'da yapılacak kongresine katılacak.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, ana sloganı “Barış, ekmek ve güller” olan kongrede gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlanacak, birçok konuda önemli kongre kararları alınacak, yeni üye, gözlemci ve partner üyeliklerin onanmasına ve yeni başkan ve Sekretaryaya karar verilecek.

Kongreye YKP, BKP ve AKEL ortak Kıbrıs sorunuyla ilgili bir de karar önerisi sundu.

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08/12/2022 10:46