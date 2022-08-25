YKP belediyelerle ilgili yasal düzenlemelerin baskı sonucu olduğunu iddia etti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu, belediyelerle ilgili yapılmak istenilen değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti’nin baskısı ile yapılmakta olduğunu ileri sürdü.

Karapaşaoğlu yayımladığı bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk toplumuna hem politik hem de ekonomik olarak yaptırımlar uyguladığını, belediyelerde yaşanan siyasal ve ekonomik dönüşümün de TC’nin yaptığı baskılar sonucu hayat bulduğunu iddia etti ve değişiklikleri ret ettiklerini kaydetti.

Karapaşaoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkleri yoksullaştırarak kuzeyde yaşama koşullarını elinden alarak, kuzeyden söküp atmak istemektedir” dedi.

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25/08/2022 13:10