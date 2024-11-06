YKP, Budapeşte’de düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 8-10 Kasım tarihlerinde Budapeşte'de gerçekleştirilecek "8. Avrupalılar Forumu"na katılacak.

YKP'den verilen bilgiye göre, YKP'nin gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) öncülüğünde gerçekleştirilecek forma, siyasi parti, sendika ve emek örgütleri katılacak. Toplantılarda, emek mücadelesinden ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere ait çeşitli konular tartışılacak.

Forumda ayrı ayrı kadın, gençlik, kültür ve sendikalar asambleleri de gerçekleştirilecek.