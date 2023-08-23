YKP cezaevinde işkence iddialarının araştırılması çağrısında bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, cezaevindeki işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılmasını talep etti.

Kanatlı, cezaevinde işkence ve kötü muamele haberleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, derhal Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinden oluşan bir ekibe, cezaevi ve karakolları denetleme hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve İnsan Hakları Platformu’nun işkence ve kötü muamele iddialarına da işaret eden Kanatlı, “YKP, bu iddiaların ciddi olduğunu ve kaygı duyduğunu belirtir. Tutuklu veya hükümlü de olsa insan hak ve özgürlüklerinin herkesin hakkı olduğunun altını çizer” dedi.

Kanatlı, gözaltında olan, tutuklular ve mahkûmlar için zorunlu ve sistematik sağlık kontrolleri yapılması gerektiğini kaydederek, kontrollerde İstanbul Protokolü usul ve yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtti.