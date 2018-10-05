YKP: Eğitim emekçileri bu yıl da yalnızca nutuk dinleyecek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), tüm okul ve eğitim kurumlarında sendikalaşmanın hayata geçirilmesi, İLO sözleşmeleri, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi ve İş Yasası’nın uygulanması için daha fazla mücadele etme çağrısı yaptı.



YKP, 5 Ekim Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



“Üzgünüz bugün yetkililerin açıklamalarında yalnızca nutuk dinleyeceklerini belirtir, bu nutukların da hayata geçirilemeyeceğinin de yaşamın gerçeği olduğunu hatırlatırız. YKP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığını yalnızca iyi niyet açıklaması yapmamaya, özel okullardaki öğretmenlerin sendikalaşma/örgütlenme ve sözleşme haklarının zorla ihlal edilip edilmediği, sosyal güvenlik yatırımlarının aldıkları ücretler üzerinden yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetleme yapmaya davet ederiz”.