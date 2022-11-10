YKP, gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurul toplantısına katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantısı 12-13 Kasım tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilecek.

Toplantıya katılacak YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, yarın adadan ayrılacak ve 13 Kasım’da dönecek.

YKP’den verilen bilgiye göre, toplantıda öncelikle aralık ayında gerçekleşecek Avrupa Sol Partisi Kongresinin son çalışmaları değerlendirilecek.

Gündemde ayrıca Avrupa Forumu değerlendirilmesi, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum var.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2022 14:32