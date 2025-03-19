YKP, KTOEÖS’ün yürüttüğü eyleme destek belirtti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Milli Eğitim Bakanlığı’nın disiplin tüzüğü değişikliğiyle okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin düzenlemesine karşı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) yürüttüğü eyleme destek belirtti.

YKP Sekretarya Üyesi Halil Karapaşaoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlık konusu ele alınarak, KKTC’nin dağıttığı yurttaşlıkların korkunç düzeye ulaştığı ileri sürüldü.

Milli Eğitim Bakanı’nın eğitimde 18 yaş altındaki kız çocuklarının başlarını örterek okullara girmesi yönünde düzenlemeler yaptığını savunan Karapaşaoğlu, bu düzenlemenin, “özgürlükler” adı altında topluma pazarlanmaya çalışıldığını kaydetti.

KTOEÖS’ün dayatmalara karşı direnmekte olduğunu belirten Karapaşaoğlu, YKP olarak KTOEÖS’ün yanında olduklarını ifade etti.

Toplumu, birlikteliğe, dayanışmaya ve örgütlenmeye çağıran Karapaşaoğlu, öğretmenlerin gösterdikleri direnişi selamladı.

Karapaşaoğlu ayrıca, 21 Mart Cuma günü, saat 13.30’da öğretmen sendikalarının çağrısı ile Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleşecek eyleme katılım çağrısı yaptı.