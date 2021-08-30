YKP Kurultay'ı 18 Eylül'de

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 14. Kurultayı, 18 Eylül Cumartesi günü, saat 15.00’te KTÖS lokalinde toplanacak.

Kurultay gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

YKP Sekretaryasından yapılan açıklamada, YKP’nin 1989’da yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullandığı ve “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” dediği hatırlatılarak “Bugün bu sloganlar hâlâ günceldir, son seçimlerdeki müdahalelerle de bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak bir mücadelenin de özü bu sloganlar olması gerekmektedir” denildi.

YKP’nin 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele verdiği ve bu mücadeleyi ileri taşımada kararlı olduğu belirtilen açıklamada, 14. Kurultayın da bu ilkeler çerçevesinde örgütlülüğün güçlendirilmesinin amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, kurultayın pandemi önlemlerine uygun şekilde düzenlemelerle yapılacağı da eklendi.

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30/08/2021 10:38