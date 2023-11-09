YKP, Madrid’de düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

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09/11/2023

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YKP, Madrid’de düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 10-12 Kasım tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek 7. Avrupalılar Forumu’na katılacak.

YKP’den verilen bilgiye göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 3 kişilik heyetle toplantılara katılacak.

Siyasi parti, sendika ve emek örgütünün katılacağı toplantılarda; emek mücadelesinden ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere ait çeşitli konular, “Barış, Sosyal ve İklim Adaleti İçin” başlığıyla ele alınacak.

Formda, üç gün içinde ayrı ayrı feminist, gençlik, kültür, sendikalar ve parlamenterler asambleleri de gerçekleştirilecek.

YKP heyeti, 9 Kasım’da adadan ayrılacak ve 12 Kasım’da adaya dönecek.

09/11/2023 09:40
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TAGS: YKP, Madrid
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