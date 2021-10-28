YKP, Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Rant İçin Değiştirildiğini Savundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın bazı müteahhitlere rant sağlamak amacıyla değiştirildiğini savundu.

Kanatlı, planın, ilgili belediyelerin de yer aldığı onay makamı olan Birleşik Kurul’dan oy birliği ile geçmesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin son açıklaması rant sağlamak için taslak imar planının değiştirildiğini ortaya koymaktadır. Şeffaflıktan uzak, demokratik katılımı sağlamadan kapalı kapılar ardından geçirilen bu düzenlemeleri YKP olarak kabul etmediğimizin altını çizeriz” ifadelerini kullandı.

Planın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğine işaret ederek istifa eden bir hükümet tarafından Planın Resmi Gazete’de yayınlanmaması gerektiğini belirten Kanatlı, “İmar Planları önemlidir ve YKP bunun için yıllardır mücadele etmektedir ama geçecek imar planlarının da sırf bir avuç müteahhitte rant sağlamak için ekolojik yıkımlara sebep olacak düzenlemeler de içermemesi amacıyla da mücadele ediyor” dedi.

KTMMOB ile Planın hukuksuz ve usulsüz bir şekilde Birleşik Kurul’un önüne getirildiğine inandıklarını savunan Kanatlı, partisinin ilgili paydaşların 2019 sonunda ortaya çıkardığı İmar Planı’nın revizde edilmeksizin hayata geçirilmesi için mücadele edecek herkesle yan yana olmaya, dayanışmaya devam edeceğini bildirdi.

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28/10/2021 12:21