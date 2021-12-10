YKP, seçime katılmayacak!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 23 Ocak’taki erken seçime aday göstererek katılma sebebi bulamadığını açıkladı.

YKP, herhangi bir seçime aday göstererek katılmayı da, boykotu da rejimi deşifre etmek ve alternatifler üretmek için birer araç olarak kullandığını; partinin ve toplumsal muhalefetin örgütlenme ve mücadele kapasitesinin, halkın beklentileri, yerel ve genel siyasi gelişmeler gibi somut faktörlerin, seçimlerde aday gösterip göstermeme, seçim ittifaklarına dâhil olup olmama kararlarını şekillendirdiğini söyledi.

YKP, yeni bir dünya, yeni bir Kıbrıs, başka türlü bir siyasi anlayışın mümkün olduğuna inananları, sokakta “ötekilerin” yanına çağırdı.

Yeni Kıbrıs Partisi, Ocak 2022 seçimlerindeki tavrını açıklamak için basın toplantısı düzenledi ve parti meclisinin aldığı kararı YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı duyurdu.

“YKP, HER SEÇİMİ KENDİ KOŞULLARI İÇİNDE DEĞERLENDİREREK KARARLAR ÜRETİR”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, bütün algıların karıştığı, söylenenlerin anlamsızlaştığı, kelimelerin pratiğe dökülmediği, reklamın iyisinin kötüsünün fark etmediği ve bu anlayışın örgütlere de yansıdığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “YKP, her seçimi kendi koşulları içinde değerlendirerek kararlar üretir” dedi.

İçinde yaşadığı toplumun ve dünya üstündeki bütün yaşamların daha eşite, daha özgüre, daha adaletliye doğru evrilmesini temel amaç olarak gören YKP’nin, siyasi çalışmayı ve örgütlenmeyi yeni bir dünyaya ve yeni bir Kıbrıs’a ulaşabilmek için bir araç olarak gördüğünü ifade eden Kanatlı, “YKP seçimlere girer veya girmez, temel söylemi bu karara bağlı olarak değişmez. YKP, herhangi bir seçime aday göstererek katılmayı da, boykotu da rejimi deşifre etmek ve alternatifler üretmek için birer araç olarak kullanır” dedi.

Kanatlı, kendilerine sıkça “seçimlerde aday göstererek katılmak için neden işbirliği yapmadıklarının” sorulduğunu hatırlatarak, eylem ve söylem birlikteliği olmayan, tabandan destek bulmayan birlikteliklerin istenen hedeflere varmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Seçimlere Türkiye’den gelen bazı müdahaleler olduğunu iddia ederek eleştiren Kanatlı, “Gerçekten seçim mi olacak yoksa hazırlananı onaya mı sunacaklar?“ diye sordu.

YKP, "UMUDU KIRILANLARI VE ALTERNATİF ARAYANLARI BOYKOT CEPHESİNDE DİRENMEYE" ÇAĞIRDI

Bu şartlar altında YKP’nin, 23 Ocak’taki erken seçime aday göstererek katılma sebebi bulamadığını belirten Kanatlı, partisinin; seçim telaşında olanların kalabalıkta seslerinin bastırılacağı bir ortamda dışarda durmanın, sesini duyurmada daha faydalı olacağı düşüncesinde olduğunu vurgulayarak, bugünkü mevcut durumda, “kimseye hayırlı olmayacak bu seçimlere ‘hayır’ denmesini, böylesi bir alternatif-sizlikte sistem içi alternatiflerden bir kopuş” olarak düşündüklerini söyledi.

Sınırlandırılmış, etki alanı daraltılmış böylesi bir temsili sistemin reddinin örgütlenmesi ve “bu kişiler beni temsil etmiyorlar” çağrısı yapılmasının, ilk etapta yalnızca bir karşı duruş olacağını dile getiren Kanatlı, “YKP, bu karşı duruşun, taban inisiyatifleri yaratılarak, emek, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, anti-militarizm gibi alanlarda toplumsal muhalefet hareketlerini güçlendirilerek alternatif üreten bir sürece dönüştürülmesi gerektiği bilincindedir” dedi.

“YKP’nin, pratiğiyle emek, barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist ilkeler temelinde yaşamı savunmak için diğer siyasi partiler tarafından atılacak adımları destekleyeceğinin, onlarla yan yana gelmeye devam edeceğinin garantisini vererek, tam da bu sebeple umudun adresinin bu anlayış olduğu” görüşünü belirten Kanatlı, “YKP, umudu kırılanları ve alternatif arayanları bu anlayışta birleşmeye çağırır. “Her cephede direniş” ilkesiyle bu düşüncede olanları boykot cephesinde direnmeye çağırır” dedi.

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10/12/2021 14:40