YKP, Seçimlerin ertelenmesine karşı!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısının geri çekilmesi, yerel seçimlerin ertelenmemesi ve üzerinde anlaşılacak değişikliklerin yerel seçimlerden önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Belediye Reformu adı altında Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ile yerel seçimlerin ertelenmesi konusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün “önce seçimi erteleyelim, sonra reform yapıp seçime girelim” diyenlerin tümü geçmiş hükümetlerde yer aldı, onlarca kez de yasa değişikliği çalışması yapıldı, ama bunca yıldır da tamamlanmadı, bu nedenle önerilerinde samimi olmadıklarına inanıyoruz” dedi.

Seçimlerin ertelenmesi yönünde alınacak kararın Anayasa Mahkemesine götürülmesi dahil tüm mücadele şekillerinin de gündemlerinde olduğunu kaydeden Kanatlı, YKP’nin Belediyeler Yasası’nın değiştirilmesi gerektiğine inandığını, Haziran’daki seçimden önce değişiklerin hayata geçirilmesi gerektiğini, ancak tasarının geri çekilip, tüm kesimlerin katılımı ile bilimsel, demokratik ve katılımcı bir zeminde yerel yönetim reformunun hazırlanması gerektiğini ifade etti.

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25/03/2022 10:43