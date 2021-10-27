YKP Sekretaryası Seçildi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi 14. kurultay sonrası ilk toplantısını dün akşam yaparak, Sekretarya ve Parti Denetleme Kurulu’nu belirledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Alpay Durduran, Kemal Güçveren, Gülay Kaşer ve Halil Karapaşaoğlu seçildi.

Sekretarya ayrıca toplanarak kendi içinde görev bölümü yaptı. Görev bölümünde Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Halil Karapaşaoğlu Örgütlenme Sekreterliğine ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.

Parti Meclisi toplantısında son siyasal gelişmeler, süren eylemler ve sağlık alanındaki sorunlar da değerlendirildi.

Toplantıda, Bu Memleket Bizim Platformu’nun çağrısıyla İnönü Meydanında yapılacak eyleme yönelik sokakta direnişi örgütlemek için yığınsal çalışma yapılması yönünde ortak görüş belirlendiği kaydedildi.

Toplantıda, Parti Meclisine ayrıca “seçimlerde YKP’nin izleyeceği taktik ve stratejilerin belirlenmesi çalışmaları yapması için Sekretaryanın görevlendirilmesi” kararı da alındığı belirtilen açıklamada, sekretaryanın çalışmalarının Kasım ayındaki Parti Meclisinde karara bağlanacağı ifade edildi.

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27/10/2021 15:58