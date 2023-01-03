YKP SİM TV’ye dayanışma belirtti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu, hiçbir koşulda Sim TV ekranlarının karartılmasını kabul etmeyeceklerini kaydederek, SİM TV ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Yazılı açıklamasında, muhalif seslerin susturulmasına karşı direneceklerini belirten Karapaşaoğlu, verilen maddi teşviklerle, sağlanan imtiyazlarla gazetecilerin ve medya organlarının ele geçirildiğini, Kıbrıslı Türklerin Türk medyasının saldırısı altında olduğunu savundu.

Türksat üzerinden yayın yapan bazı özel kanalların sermaye ile olan ilişkilerinden dolayı açık kaldığını öne süren Karapaşaoğlu, SİM TV’nin ekranlarının karartılmasının kimlerin çıkarlarına hizmet ettiğini sordu.

Karapaşaoğlu, “SİM TV’nin yapacağı bütün yayınları destekler, seslerinin çoğalması için her alanda onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz. Bu memleket bizimdir, biz yöneteceğiz” dedi.

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03/01/2023 09:50