YKP, Syriza’nın 3. Kongresine Katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 14-17 Nisan tarihlerinde Atina'da gerçekleşecek olan Syriza’nın üçüncü kongresine katılacağını duyurdu.

YKP’den yapılan açıklamada, Avrupa’da, dünyada ve Yunanistan’da önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte gerçekleşecek Radikal Sol Koalisyon, Syriza’nın kongresinin “güçlü sol, ilerici hükümet, toplum için politik değişim için yeni başlangıç” başlığı ile yapılacağı kaydedildi.

Kongreye YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı katılacak.

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13/04/2022 11:24