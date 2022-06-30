YKP, yeni e-devlet düzenlemesini eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yeni e-devlet düzenlemesini eleştirerek, Kıbrıslı Türklerin George Orwell’in “1984” romanında olduğu gibi sürekli izlenir durumda olduğunu iddia etti.

Kanatlı yazılı açıklamasında, 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yasası’nın kimsenin güvenliğini sağlamadığının ortada olduğunu belirterek,“ Bir kamyon elektrik tellerine vurdu, orman yangını çıktı ama üstünden günler geçmesine rağmen kimse meşhur KGYS’lerini daha bilinen adıyla MOBESE’leri kullanıp suçluları yakalayıp güvenliği tesis etmedi.” ifadelerini kullandı.

George Orwell’in "1984" romanında tarif ettiği gibi devlete zararlı faaliyette olunmasın diye sürekli izlenmekte olduklarını iddia eden Kanatlı, E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası ile tüm verilerin yönetiminin de TÜRKSAT’a geçtiğini, sağlıktan her türlü kişisel veriye kadar her türlü bilginin hem özel bir şirkete hem de TC’ye devredildiğini savundu.

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30/06/2022 12:44