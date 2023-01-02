YKP’den asgari ücret açıklaması…

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, hayat pahalılığının hızlı yükseldiği koşullarda 2023 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi, YKP’nin taleplerini belirtti.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirasının erimesi ve yapılan zamlardan sonra alım gücünün azalması karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanların eline aylık net geçen 8 bin 600 TL ile 4 kişilik ailesinin aylık ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalıştığını kaydetti.

“YKP olarak orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır.” ifadelerine yer veren Kanatlı, güncel olarak ise, en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakamda, alım gücü kayıpları da gözetilerek hemen belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Kanatlı açıklamasında şunlara da yer verdi:

“Bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati olması gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak acilen bu yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ücretler korunarak haftalık 4 günlük çalışma hayatı için çalışmalar yapılırken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kölelik koşullarına da dikkat çekeriz.

YKP, gerek ücretlerde gerekse de alım gücünde yaşanan kayıpların Türk Lirasından kaynaklandığının altını yeniden çizer, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik güven artırıcı önlemler çerçevesinde Adanın ortak tümünde ortak para biriminin kullanımına yönelik hemen şimdi çalışma yapılması talebini yeniden dile getirir.

YKP, geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.

Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile kazanacağız.”

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02/01/2023 10:27