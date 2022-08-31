YKP’den barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında “barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi” çağrısında bulundu.

YKP Sekreteryasından yayımlanan mesajda, doğal gaz arama çalışmaları hakkında “Dünyanın mevcut kaynakları herkes için yeterlidir, bu koşullarda daha fazla doğal gaz rezervine ihtiyaç yoktur, hele de bunun için savaş çıkarılmasının da mantığı yoktur. Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelenin önemli olduğunun altını bir kez daha çizeriz” denildi.

Adanın askersizleştirilmesi ve militarist yapıların ortadan kaldırılması için mücadeleyi devam ettirme konusunda YKP’nin kararlı olduğu ifade edilen mesajda, “Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs çözüm sürecinde garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini yeniden vurgular ve hatırlatır; ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır” dedi.

Barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapılan mesajda, 1 Eylül’de ara bölgede yer alacak etkinliklere katıma çağrısı yapıldı.

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31/08/2022 10:24