YKP’den Rahvancıoğlu’na destek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklama yaparak, Rahvancıoğlu’na destek bildirdi.

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "sistematik saldırılar” ve “Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet"in reddedildiği belirtildi.

Açıklamad, “Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler üzerinde yaratan baskı ve korku her geçen gün daha da artmaktadır. Uzun bir zamandır muhalif Kıbrıslı aydınların Türkiye’ye girişi Türk Devleti tarafından yasaklanmıştır. Bu şekilde Kıbrıs’ta uygulanan politikalara karşı yükselmekte olan sesler bastırılmak, bitirilmek istenmektedir” görüşleri savunuldu.

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27/09/2022 15:07