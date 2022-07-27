YKS 2022 tercih dönemi başladı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilirsiniz." dedi.

YKS tercih kılavuzu ile adım adım takip edilen tercih süreci boyunca YÖK Atlas YKS tercih robotu da adaylara hizmet verecek. TYT ve AYT puanları ile seçim yapacak adaylar ais.osym.gov adresini ziyaret ediyor.

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27/07/2022 10:57