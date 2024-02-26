YKS başvuruları için son gün

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün23.59'da sona eriyor.

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26/02/2024

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YKS başvuruları için son gün

Sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

Sınav 8-9 Haziran'da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

26/02/2024 09:42
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TAGS: YKS, başvurular, son gün,
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İzmir'de yaşayan Güler Güven (48), 47 yıl önce 1 yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulundu. Ailesinden kimseye ulaşılamayınca önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na, sonra da kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, 22 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini belirterek, "Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum." dedi.

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