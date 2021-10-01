YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
01/10/2021
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.''