YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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01/10/2021

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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.''

01/10/2021 11:08
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TAGS: YKS, ek yerleştirme, sonuç, ösym, haberkıbrıs,
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