YKS sonuçlarıyla yapılacak tercihlere ilişkin MEB bünyesinde Danışma Ekibi kuruldu

ads ads ads ads
29/07/2024

ads
YKS sonuçlarıyla yapılacak tercihlere ilişkin MEB bünyesinde Danışma Ekibi kuruldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YÖDİD) bünyesinde “Danışma Ekibi” kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre mesleklerini belirleyecek programı ve eğitim alacakları üniversiteyi seçebilmek için cumaya kadar tercih yapacakları kaydedilerek, Danışma Ekibi’nin bu süreçte öğrencilere yönlendirme ve bilgilendirme desteği sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Danışma Ekibi’nden faydalanmak isteyen öğrencilerin yarından itibaren 2 Ağustos Cuma gününe kadar Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurabileceği duyuruldu.  

29/07/2024 16:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: YKS sonuç, MEB
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.