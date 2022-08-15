2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. ÖSYM'nin açıklamasında 'YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.' ifadelerine yer verildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 18-19 Haziran’da uygulanan YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Adaylar YKS tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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15/08/2022 08:56