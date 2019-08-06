YKS tercih sonuçları açıklandı

Üniversiteye geçiş sınavı YKS'de tercih sonuçları açıklandı.

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YÖK tarafından belirlenen üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.