YKS'ye başvuru sayısı yarım milyon düştü! Eğitim uzmanı değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuranların sayısı geçen yıla göre 450 bin azaldı. 2023'te 3 buçuk milyon olan başvuru sayısı, bu yıl 3 milyona geriledi.

Uzmanlara göre bu durum üniversiteli olmanın kolaylaştığı anlamına gelmiyor.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, "Ne güzel başvuru 500 bin azaldı, o halde bizim üniversite şansımız arttı diye düşünebilirler. Ama geçen sene o 3.5 milyonun 500 bini sınava girmediği için zaten sınava 2 milyon 895 bin aday girmiş. Başvuran sayısında bu kadar azalma olmasına rağmen, sınava girme sayısında bu kadar azalma asla beklemiyoruz." dedi.

YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu

1 milyon 184 bin 189 aday ile en fazla başvuru, liseden mezun olmuş ancak herhangi bir programam yerleşememiş adaylardan geldi.



2023'te üniversite öğrencileri, üniversite mezunları ve üniversite ile ilişiği kesilenler, sınava yoğun ilgi göstermişti. Bu yıl bu grupta başvurular yarı yarıya azaldı.



"MEZUNA KALACAK ÖĞRENCİ SAYISI ARTABİLİR"



Salim Ünsal, "Bu yıl lise sondan gelenlerin yaklaşık 224 bin fazla oluşu ortalamaları artıraca. Sınavın hesaplanan puanlarına biraz zorlayıcı etki yaratacaktır. Bu yıl tüm müfredat kapsayacağı için nispeten daha zorlayıcı bir sınav ortaya çıkabilir." açıklamasında bulunurken bu yıl mezuna kalacak öğrenci sayısında artış beklediğini belirtti.



Ünsal "Geçen sene üniversitede öğrencisi 561 bin iken bu yıl 316 bine düşmüş, 245 bin daha az. Daha önce üniversite mezun 514 binken bu yıl 293 bin 220 bin kayıp görüyoruz." diyerek bu durumuma sınav ücretlerinin artmasının çok büyük bir etkisi olabileceğini de söyledi.