YÖDAK Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Denetleme Yaptı

 YÖDAK, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde denetlemelerde bulundu.

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15/01/2020
HK

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YÖDAK Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Denetleme Yaptı

 YÖDAK, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde denetlemelerde bulundu.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke başkanlığındaki kurul üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nun, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde yaptığı denetlemeyle ilgili rapor, önümüzdeki günlerde üniversiteye bildirilecek.

15/01/2020 11:51
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TAGS:  YÖDAK, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, kktc, haber, kıbrıs
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