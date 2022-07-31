YÖDAK Başkanı Avcı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, “Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümlerini kapsamında 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutluyorum” diyerek, Toplumsal Direniş Bayramına vesile olan 3 olgunun da Kıbrıslı Türklerin ada içerisindeki varlığının en önemli kilometre taşlarını oluşturduğu düşüncesini ortaya koydu.

Avcı mesajında, “Geçmiş karanlık yıllarda Türk Mukavemet Teşkilatımızın vermiş olduğu mücadele ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin fedakarlıkları ile bugün kurumları ile dimdik ayakta olan bir devlet sahibi olduğumuz unutulmamalıdır. TMT’nin verdiği mücadele sonrası onun misyonunu devralan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın modern ve güçlü ordusunun barış, güvenlik ve huzurumuzun en büyük teminatı olduğu bir gerçektir. Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Toplumsal Direniş Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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31/07/2022 15:18