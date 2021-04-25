YÖDAK Başkanı Avcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a başsağlığı diledi

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25/04/2021

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YÖDAK Başkanı Avcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a başsağlığı diledi

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı dileğinde bulundu.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Avcı mesajında Rüstem Tatar’ın vefatından dolayı derin bir üzüntü içinde olduklarını kaydederek “Dolu dolu geçen yaşamında her zaman Kıbrıs Türk halkının esenliği için uğraş veren Sayın Rüstem Tatar’ın hizmetlerini Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Sayın Rüstem Tatar’a Allah'tan rahmet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tatar ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

25/04/2021 15:00
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TAGS: YÖDAK Başkanı Avcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a başsağlığı diledi
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