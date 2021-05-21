YÖDAK Başkanı Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Heyetiyle Bir Araya Geldi

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21/05/2021

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YÖDAK Başkanı Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Heyetiyle Bir Araya Geldi

 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Öğretim Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı ziyaret ederek, ülkedeki tıp eğitimi ve akademik konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Genel Sekreter Cağrı Cemaller ve Yönetim Kurulu üyeleri Ceyhun Dalkan,  Fadime Tülücü ve Derlen Özgeç’in katıldığı ziyarette, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ve  Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı da hazır bulundu.

YÖDAK binasında gerçekleşen görüşmede ülkedeki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin durumu ve geleceği ile ilgili gelişmeler yanında tıpta uzmanlık eğitiminde standardizasyon ve bu konuda yapılacak yasal çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğretim alanında tüm paydaşlar ile diyaloğun önemine vurgu yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, önümüzdeki dönemde de yükseköğretimle ilgili çalışmalarda tüm paydaşlarla diyaloğun en üst seviyede tutularak çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi.

21/05/2021 13:56
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TAGS: Özlem Gürkut, Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
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